В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек

В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек, 98 пострадали.

Как сообщает Reuters, оно началось в субботу, 4 декабря.

Пеплом от вулкана накрыло ближайшие деревни. Почти тысячу жителей эвакуировали. 10 человек спасатели забрали от самого подножья вулкана. Речь идет о провинции Восточная Ява.

У пострадавших – ожоги, 35 человек попали в больницу.

В результате также поврежден мост, который соединяет два района, и разрушены несколько зданий.

Последнее извержение вулкана Семеру произошло в январе 2021 года. Тогда обошлось без человеческих жертв. Его высота - 3600 м. Всего в Индонезии более ста действующих вулканов.

Pravda.Ru ранее писала о том, что на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Карымский. Исполин выбросил пепел на высоту до 10 км.

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