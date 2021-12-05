EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушков прокомментировал "схему атака" Украины: "Руки чешутся"
На Урале собираются выпустить досрочно из тюрьмы психически нездорового маньяка
Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать и не игнорировать Россию
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Российские дипломаты в США ответили на обвинения во "вторжении" на Украину
Apple предъявили ответный судебный иск к российскому ФАС
Исаев: антитела после дельта-штамма и вакцина не спасут от "омикрона"
О чём разговор?: Байден и Путин созвонятся по видео 7 декабря — Псаки
Вильфанд: в регионы России придут сильные морозы — местами до -30

В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек

Происшествия

В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек, 98 пострадали. 

В результате извержения вулкана на острове Ява в Индонезии погибло 13 человек

Как сообщает Reuters, оно началось в субботу, 4 декабря.

Пеплом от вулкана накрыло ближайшие деревни. Почти тысячу жителей эвакуировали. 10 человек спасатели забрали от самого подножья вулкана. Речь идет о провинции Восточная Ява.

У пострадавших – ожоги, 35 человек попали в больницу. 

В результате также поврежден мост, который соединяет два района, и разрушены несколько зданий.

Последнее извержение вулкана Семеру произошло в январе 2021 года. Тогда обошлось без человеческих жертв. Его высота - 3600 м. Всего  в Индонезии более ста действующих вулканов. 

Pravda.Ru ранее писала о том, что на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Карымский. Исполин выбросил пепел на высоту до 10 км.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вулкан на Ла-Пальме усиливается
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Спасателей, которые поднимали тела из шахты "Листвяжная", госпитализировали
"Нафтогаз" обиделся на решение ФРГ по "Северному потоку-2": "Издевательство"
Пушков прокомментировал "схему атака" Украины: "Руки чешутся"
На Урале собираются выпустить досрочно из тюрьмы психически нездорового маньяка
Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать и не игнорировать Россию
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Российские дипломаты в США ответили на обвинения во "вторжении" на Украину
Apple предъявили ответный судебный иск к российскому ФАС
Исаев: антитела после дельта-штамма и вакцина не спасут от "омикрона"
О чём разговор?: Байден и Путин созвонятся по видео 7 декабря — Псаки
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме — Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Любопытная деталь замечена на "карте наступления" РФ на Украину
Мир. Новости мира
Рабинович: депутаты Рады смеялись во время доклада о "российском вторжении"
Мир. Новости мира
Гирман: Европа осталась без газа, но "Северный поток-2" не заработает этой зимой
Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов Александр Артамонов Американские "короли мух", или Насекомые — боевые киборги Александр Артамонов Ирина Шлионская Наше представление о собственной внешности часто далеко от действительности Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Пушилин объяснил, почему Россия признала народные республики Донбасса
Силовые структуры
Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Здоровье и профилактика
Подъём по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников