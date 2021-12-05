На митинге с участием Эрдогана обнаружили бомбу

На митинге с участием президента Турции Реджепа Эрдогана в городе Сиирт при очередном обходе силовики обнаружили взрывное устройство. Бомбу злоумышленники разместили под полицейской машиной.

По сообщению турецких СМИ, устройство могли взорвать дистанционно.

Сапёрам удалось обезвредить бомбу прямо перед приездом президента за считаные минуты, пишет Cumhuriyet.

Ранее Pravda.Ru писала ещё об одном инциденте на мирном митинге в Турции. Так, по сообщению турецких СМИ, на улицы Стамбула вышли сотни человек на протестную акцию против насилия над женщинами.

Они шли с плакатами и транспарантами, скандировали речёвки. Полицейские предприняли несколько попыток разогнать митингующих, а когда они не увенчались успехом, силовики применили слезоточивый газ.

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