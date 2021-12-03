Полиция задержала злоумышленника, который стрелял в центре Москвы

Глава пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин заявил, что предполагаемый преступник стрелял в центре Москвы из-за дорожного конфликта. По данным правоохранителей, пострадал один участник инцидента.

По информации полиции, в пятницу, третьего декабря, в 11:49 очевидцы рассказали о конфликте на Большой Грузинской улице. Силовики прибыли на место происшествия и выяснили, что водители действительно поссорились, один из мужчин открыл огонь из травматического оружия по другому человеку.

"Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь", — сообщил Васенин, слова которого приводит ТАСС.

Как написали в Telegram-канале Mash, предполагаемый преступник, 43-летний Дмитрий Малахов, после обстрела скрылся на Cadillac Escalade. Из-за этого в Москве вводили план "Перехват". Во время происшествия пострадал 34-летний Алманбет Абдрахманов. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге 20 ноября неизвестный мужчина стрелял из автомобиля Nissan на Кольцевой дороге. В результате инцидента никого не ранили, заявили правоохранители, их слова передаёт "Деловой Петербург".

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