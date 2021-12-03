В Комсомольске-на-Амуре в результате конфликта между двумя школьниками погиб подросток. К трагичному исходу привела травма одного из детей.
Ученик седьмого класса, по некоторым данным, во время ссоры ударил сверстника по голове. После этого ребёнок потерял сознание и скончался. Спасти его медикам не удалось.
Инциденты в школах страны случаются регулярно. Ранее Pravda.Ru сообщала, что восьмиклассника ранили в голову при стрельбе в школе на Алтае.
Следователями Хабаровского края заведено уголовное по факту смерти ученика.
"Дело возбудили по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК (халатность)", — сообщили в СУСК России по Хабаровскому краю.
Назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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