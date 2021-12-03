Накануне, 2 декабря, при катастрофе военного самолёта в Сальвадоре погибли три человека, сообщается в Twitter-аккаунте оборонного ведомства страны.
В списке значится Херардо Антонио Мерино — сын руководителя Минобороны Сальвадора Рене Франсиса Мерино Монроя. Президент Найиб Букеле и первая леди Габриэла де Букеле выразили свои соболезнования в связи с трагедией.
Известно, что члены экипажа были задействованы в поисково-спасательной операции. Они искали яхту, которая пропала днём ранее.
К месту падения судна оперативно направили группу спасателей для извлечения тел погибших. Эксперты приступили к изучению обломков летательного аппарата, чтобы установить точную причину авиакатастрофы.
Ранее в США во время учений погиб пилот самолёта T-38C Talon, ещё несколько человек получили серьёзные травмы.
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