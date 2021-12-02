Появилось видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб

В интернете появилось видео, в котором агенты украинских спецслужб дали признательные показания и рассказали, что им поручили сделать на территории России. Видеозапись распространила ФСБ, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что были пойманы трое граждан Украины: Зиновий Коваль, его сын Игорь Коваль, которые являются агентами Службы безопасности Украины, а также Александр Цилык, агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Последний должен был совершить на территории РФ теракт, но его задержали.

"Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию", — признаётся Игорь Коваль на видео.

Он также добавил, что им с отцом пообещали заплатить за успешный сбор данных $10 тыс.

Цилык, в свою очередь, рассказал, как нелегальным путём попал на территорию России, чтобы предварительно сделать схрон со взрывными устройствами, затем вернулся на Украину, чтобы вновь приехать в РФ, но уже через пропускной пункт. Его задачей было совершение теракта. До этого агента учили обращаться с разного рода тайниками, спецсвязью и ориентированию на местности.

В настоящее время в отношении троих граждан Украины возбудили уголовные дела.

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