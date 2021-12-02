EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Беременным женщинам нужно пройти вакцинацию от COVID-19, уверены в Минздраве
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Сколько денег нужно россиянину для счастья, узнал Superjob
Лукашенко: Белоруссия и Россия проведут совместные учения на границе с Украиной
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Апелляционный суд США отклонил иск бывших владельцев ЮКОСа
Роскачество: сайру меняют в консервах на более дешёвую рыбу
Материнская смертность от коронавируса выросла в три раза в России

Появилось видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб

Происшествия

В интернете появилось видео, в котором агенты украинских спецслужб дали признательные показания и рассказали, что им поручили сделать на территории России. Видеозапись распространила ФСБ, сообщает ТАСС.

Появилось видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб

Ранее стало известно, что были пойманы трое граждан Украины: Зиновий Коваль, его сын Игорь Коваль, которые являются агентами Службы безопасности Украины, а также Александр Цилык, агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Последний должен был совершить на территории РФ теракт, но его задержали.

"Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию", — признаётся Игорь Коваль на видео.

Он также добавил, что им с отцом пообещали заплатить за успешный сбор данных $10 тыс.

Цилык, в свою очередь, рассказал, как нелегальным путём попал на территорию России, чтобы предварительно сделать схрон со взрывными устройствами, затем вернулся на Украину, чтобы вновь приехать в РФ, но уже через пропускной пункт. Его задачей было совершение теракта. До этого агента учили обращаться с разного рода тайниками, спецсвязью и ориентированию на местности.

В настоящее время в отношении троих граждан Украины возбудили уголовные дела.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФСБ задержала украинских диверсантов в Севастополе
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Семьи жертв ЧП на шахте "Листвяжной" получат по 1 млн рублей от региона
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Появилось видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб
В Крыму отреагировали на задержание украинских агентов
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Сколько денег нужно россиянину для счастья, узнал Superjob
Лукашенко: Белоруссия и Россия проведут совместные учения на границе с Украиной
Сергей Крючек: важно выровнять возможности для приобретения жилья россиянами с помощью кооперации
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Апелляционный суд США отклонил иск бывших владельцев ЮКОСа
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников