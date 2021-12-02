В Крыму отреагировали на задержание украинских агентов

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал задержание агентов украинских спецслужб и предотвращение теракта. По словам главы региона, диверсанты никогда не смогут достичь цели.

Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за поимку предполагаемых преступников, которые пытались взорвать стратегические объекты. Как подчеркнул губернатор, российские спецслужбы оберегают Крым от подобных опасностей. У террористов, диверсантов и экстремистов не получится осуществить желаемое, отметил глава республики.

"При этом украинские политики, включая руководство соседней страны, постоянно болтают о своей любви к Крыму. На деле же их "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она, бандеровская "любовь". От неё Крым и ушёл в 2014 году", — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в четверг, второго декабря, сотрудники ФСБ задержали отца и сына, которых, предположительно, завербовала Служба безопасности Украины с целью получить данные о стратегических объектах на территории нашей страны. По словам силовиков, за подобные действия диверсантам заплатили 10 тысяч долларов.

Также известно, что сотрудники ФСБ остановили агента разведки украинского Минобороны, который направлялся к объекту, чтобы взорвать там две самодельные бомбы. В данный момент правоохранители завели уголовные дела против задержанных граждан Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.