Пятилетнюю девочку убили, тело её матери нашли под окнами дома в Красноярске

Обстоятельства убийства пятилетней девочки и гибели её матери выясняют следователи в Красноярске.

По информации следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакассии, тело ребёнка нашли в одной из квартир на улице Борисова накануне, 1 декабря. По предварительным данным, девочку задушили.

Около подъезда дома, где было совершено преступление, обнаружили тело матери убитого ребёнка с травмами, характерными для падения с высоты.

Согласно сведениям региональной прокуратуры, женщина упала с 10-го этажа.

В связи с инцидентом на улице Борисова следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Сообщается, что сотрудники СКР отрабатывают несколько версий случившегося. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз. Следователи допрашивают родных и знакомых погибшей женщины.

Краевая прокуратура начала проверку в связи с гибелью жительницы Красноярска и её дочери.

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