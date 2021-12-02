Обстоятельства убийства пятилетней девочки и гибели её матери выясняют следователи в Красноярске.
По информации следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакассии, тело ребёнка нашли в одной из квартир на улице Борисова накануне, 1 декабря. По предварительным данным, девочку задушили.
Около подъезда дома, где было совершено преступление, обнаружили тело матери убитого ребёнка с травмами, характерными для падения с высоты.
Согласно сведениям региональной прокуратуры, женщина упала с 10-го этажа.
Сообщается, что сотрудники СКР отрабатывают несколько версий случившегося. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз. Следователи допрашивают родных и знакомых погибшей женщины.
Краевая прокуратура начала проверку в связи с гибелью жительницы Красноярска и её дочери.
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