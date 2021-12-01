Число пострадавших из-за аварии в шахте "Листвяжная" возросло до 99 человек

Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек.

"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", — сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство Кемеровской области.

Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метановоздушной смеси.

По факту трагедии на "Листвяжной" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Правоохранители задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка.

Кроме того, в связи с ЧП на шахте завели дело о халатности в отношении сотрудников Ростехнадзора.

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