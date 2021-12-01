EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главы МИД НАТО пригрозили РФ политическими последствиями вторжения на Украину
НАТО займется созданием военных возможностей Украины и Грузии
Лукашенко может отказаться от своих слов о признании Крыма, заявил политолог
Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится
Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для лиц от 60
Мишустин упрекнул губернаторов за смех на выступлении Грефа
Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"
Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19

В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки

Происшествия

Уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после смерти ребёнка из-за того, что он своевременно не был обеспечен необходимым лекарством от муковисцидоза.

В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки

Один из нижегородских телеканалов ранее показал сюжет о 10-летней девочке, больной муковисцидозом. Для лечения ей требовался незарегистрированный на территории России препарат "Трикафта", стоимостью 1,9 миллиона рублей. Мать ребёнка добилась через суд, чтобы ребёнку лекарство было предоставлено. Однако из-за бюрократических проволочек девочка скончалась, так и не дождавшись необходимого препарата.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребёнка, а также установить, чьи действия или бездействие привели к трагическим последствиям.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, процедура получения разрешительных документов в Минздраве, вопрос выделения денежных средств на обеспечение лекарственными препаратами сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и конкурсные процедуры по закупке и ввозу незарегистрированного лекарственного препарата "Трикафта" в Нижегородскую область могут занимать до трёх месяцев.

По случаю смерти ребёнка проведут комплексную экспертизу и ведомственную проверку качества и безопасности оказания медпомощи, — подчеркнули в региональном Минздраве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Станут ли лекарства дешевле и качественнее?
Автор: Степан Лиходзиевский, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки
Немцы возмущены желанием США ужесточить санкции против "Северного потока-2"
Мишустин упрекнул губернаторов за смех на выступлении Грефа
Учёный: при сниженном иммунитете иногда нужна третья доза вакцины от COVID-19
В Евросоюзе пообещали "жёсткий ответ" на попытки РФ атаковать Украину
Украинцы смогут покупать себе жизнь, оговорился Зеленский
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
В Белоруссии задержаны 11 человек за оскорбления погибших российских десантников
Военный эксперт предупредил о возможности "блицкрига" в Донбассе
В Еврокомиссии призвали ЕС обсудить вопрос принудительной вакцинации
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Любовь Степушова Столтенберг: каким будет военный ответ НАТО России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников