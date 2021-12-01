В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки

Уголовное дело о халатности возбудили в Нижегородской области после смерти ребёнка из-за того, что он своевременно не был обеспечен необходимым лекарством от муковисцидоза.

Один из нижегородских телеканалов ранее показал сюжет о 10-летней девочке, больной муковисцидозом. Для лечения ей требовался незарегистрированный на территории России препарат "Трикафта", стоимостью 1,9 миллиона рублей. Мать ребёнка добилась через суд, чтобы ребёнку лекарство было предоставлено. Однако из-за бюрократических проволочек девочка скончалась, так и не дождавшись необходимого препарата.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребёнка, а также установить, чьи действия или бездействие привели к трагическим последствиям.

"Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, процедура получения разрешительных документов в Минздраве, вопрос выделения денежных средств на обеспечение лекарственными препаратами сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и конкурсные процедуры по закупке и ввозу незарегистрированного лекарственного препарата "Трикафта" в Нижегородскую область могут занимать до трёх месяцев.

По случаю смерти ребёнка проведут комплексную экспертизу и ведомственную проверку качества и безопасности оказания медпомощи, — подчеркнули в региональном Минздраве.

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