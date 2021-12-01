В Челябинске самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В Челябинске сегодня, 1 декабря, самолёт при посадке выкатился со взлётно-посадочной полосы. Накануне там произошёл ледяной дождь.

ЧП произошло при посадке судна Bombardier, сообщает РИА Новости. Самолёт принадлежит авиакомпании UVT Aero. Он выехал за полосу примерно на 25 метров.

Борт летел из Казани. В салоне было 32 пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал. Самолёт повреждений не получил.

Аэропорт из-за ЧП временно закрыт и не принимает рейсы. Все самолёты направляют в соседний Екатеринбург. В Кольцове утром приземлилось шесть бортов из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и других городов. С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сейчас проводят проверку.

Ледяной дождь прошёл на Среднем Урале накануне, 30 ноября. Жители Екатеринбурга 1 декабря утром пишут в соцсетях, что идти невозможно даже по тротуарам: они покрылись ледяной коркой. Некоторые уже сообщают о травмах.

Синоптики говорят, что дождь и мокрый снег могут повториться сегодня днём.

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