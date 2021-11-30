СМИ: В Чехии задержали главу федерации футбола Белоруссии

Полиция Чехии задержала председателя федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова.

"Полиция Моравско-Силезского края задержала председателя федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова. Существует подозрение, что союзник президента Александра Лукашенко приехал в Чехию на матч футболисток Чехии и Белоруссии без разрешения на въезд", — сообщает издание Deník N.

Ранее сообщалось, что если белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получит новое гражданство быстрее чем за три года до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, то сможет принять участие в соревнованиях уже под другим флагом. Об этом изданию ТАСС сообщил представитель пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).