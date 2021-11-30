В Екатеринбурге после ДТП в машине заживо сгорел мужчина

В Екатеринбурге на объездной дороге вечером 29 ноября заживо сгорел в своей машине мужчина. Он попал в аварию с грузовым МАЗ с полуприцепом.

Машина Renault Duster сгорела полностью. Личность водителя установили только 30 ноября. Оказалось, что это сотрудник ГУФСИН.

"Погиб наш работник, он находился в отпуске, ехал на своём автомобиле. У него остались дети, семье помогаем и психологически, материально", — рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

По предварительным данным, мужчина ехал в сторону Екатеринбурга из пригорода, не справился с управлением и врезался в грузовик. После этого "Рено" загорелся, водитель не смог выбраться из машины.

Сотрудники ГИБДД обнаружили, что на барьерах не было световозвращающих элементов. Также уже нашли другие нарушения. Предписания направят организации, которая отвечает за содержание этого участка дороги.

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