Зюганов рассказал об операции Рашкина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о том, что ему известно о госпитализации однопартийца Валерия Рашкина.

"Разберёмся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить", — сообщил Зюганов "Газете.ру".

Он пообещал сообщить подробности состояния Рашкина позже, когда они станут ему известны. При этом лидер КПРФ добавил, что ничего не знает об истинных причинах госпитализации депутата.

Ранее от другого члена партии КПРФ Николая Коломейцева стало известно, что Рашкина привезли в клинику для проведения операции. Выяснилось, что речь идёт об операции на глаза, о том, что это плановая операция, уже вторая по счёту. Сообщается, что врачи отпустят Рашкина домой уже на этой неделе.

На депутата Рашкина было возбуждено уголовное дело после того, как в машине, которой он управлял, была обнаружена туша убитого лося. За незаконную охоту Рашкину грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.

Ранее Генпрокуратура обязала Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

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