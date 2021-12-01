Трёхлетний малыш скопировал героев мультика и спас жизнь своей матери

Случай из серии "невероятно, но факт" произошёл в английском городке Роули. Там трёхлетний Томас Боффи в прямом смысле слова спас жизнь своей 33-летней матери Кейли Боффи.

Как сообщает британская пресса, 12 ноября они были дома. Мать посадила сына в ванну и пошла на второй этаж, чтобы принести ему чистые вещи. Но на лестнице почувствовала резкую боль в животе, потеряла сознание и скатилась со ступенек вниз.

Так её, без чувств лежащую на полу, и увидел маленький Томас. Он точно воспроизвёл действия персонажа из корейского мультика "Робокар Поли": взял мамин телефон и набрал короткий номер службы спасения.

Лепет трёхлетки оператор не понял, но наряд полиции "на адрес" (определил по геолокации телефона) отправил. Когда спасатели подъехали к дому, дверь оказалась заперта. И вот тут Томас второй раз всех удивил: малыш взял с полки связку ключей, подтащил к двери стул и открыл замок.

"Я думаю, он знал, как это сделать, скопировав меня. Я всегда говорю ему: "Это ключ, чтобы открыть дверь", — позже рассказала журналистам Кейли.