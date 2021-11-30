Психологи МЧС провели более 800 сеансов с пострадавшими на "Листвяжной"

Психологи МЧС провели более 800 сеансов с пострадавшими на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Об этом сообщают РИА Новости.

Как рассказала руководитель центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу, сейчас там работает 49 психологов. Они находятся около шахты, в больницах, консультируют по телефону и сопровождают родственников погибших в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также эксперты находятся на связи со спасателями и знают всё, что происходит внутри шахты.

"Всего на настоящий момент… мы говорим о 804 случаях оказания экстренной психологической помощи, сопровождено четыре массовых мероприятия. Безусловно, работа продолжится до того момента, сколько это будет необходимо", - рассказала Шойгу.

Взрыв на шахте в Белово Кемеровской области произошел 25 ноября утром. Там тогда находилось 285 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Погиб 51 человек. Это 46 шахтеров и пять спасателей.

Всех вывести сразу не удалось: работы останавливали из-за угрозы нового взрыва.

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