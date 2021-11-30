В городе Ревде Свердловской области ищут мужчину, который избил подростка

В городе Ревде Свердловской области мужчина сначала чуть не сбил подростка машиной, а затем подкараулил его и избил.

Парень гулял с собакой без поводка, когда возле магазина мужчина, сдавая задним ходом на своей машине, чуть не задавил подростка. Девятикласснику, чтобы не упасть, пришлось опереться на капот. Водитель принял это за намерение испортить его машину.

Он увел его за магазин и избил до крови. Подростка отправили в больницу. Мужчина с места происшествия скрылся.

По словам матери девятиклассника, несмотря на то что везде стоят камеры, полиция до сих пор бездействует.

"Я так не оставлю. Прекрасно понимаю, что искать его никто не будет. Пойду дальше в прокуратуру, в облсуд. Он должен ответить", — сказала женщина.

Она обращается к свидетелям с просьбой откликнуться.

Также мать подростка отмечает, что перед происшествием мужчина покупал продукты в магазине и расплачивался банковской картой, значит, его личность можно установить.

Как рассказал ЕАН начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение в полицию поступило вечером 24 ноября.

"Сейчас сотрудники территориального ОВД из службы ПДН ищут дебошира, чтобы его опросить и принять необходимые меры реагирования. Степень тяжести полученных подростком травм установят в ходе назначенного обследования у медработников", — рассказал Горелых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.