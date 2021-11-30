EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Хабаровского края запретили летать без QR-кодов
Матвеев показал очаровательного сына от Елизаветы Боярской
Директор Moderna обвинил США в нехватке вакцин для развивающихся стран
Ургант высмеял схожее название нового штамма COVID-19 с псевдонимом рэпера
Дмитриев: на проверку эффективности "Спутника V" против "омикрона" нужны недели
Родные Градского не выполнили последнюю волю покойного маэстро
В Японии установили первый случай заражения штаммом "омикрон"
"Одноклассники" проведут онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК"
Эффективность вакцин от COVID-19 снизится из-за "омикрона", считают в Moderna

В Екатеринбурге ограбили "Промсвязьбанк"

Происшествия

В Екатеринбурге прошедшей ночью на Уралмаше ограбили отделение "Промсвязьбанка". Предварительно известно, что воры вынесли 5 миллионов рублей.

В Екатеринбурге ограбили "Промсвязьбанк"

Как ЕАН рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, скорее всего, грабители готовились к своему поступку давно. Утром сотрудники банка пришли на работу, но не смогли открыть дверь. Им пришлось взламывать дверь.

"Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", — рассказал Горелых.

Также не работали видеокамеры.

Ночью срабатывала сигнализация. К банку приезжали сотрудники частного охранного предприятия, но не увидели ничего подозрительного. Об этом они не сообщили в полицию.

"На месте ЧП сейчас работает полиция, устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления", — рассказал Валерий Горелых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как вор обчистил банк под носом у банкиров
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
В Екатеринбурге ограбили "Промсвязьбанк"
Дмитриев: на проверку эффективности "Спутника V" против "омикрона" нужны недели
Родные Градского не выполнили последнюю волю покойного маэстро
В Японии установили первый случай заражения штаммом "омикрон"
"Одноклассники" проведут онлайн-премию лучшего российского контента "Самый ОК"
Эффективность вакцин от COVID-19 снизится из-за "омикрона", считают в Moderna
"Такого ещё не видели": в Крыму прошёл жёлтый дождь с песком из Африки
В Совфеде поддержали повышение МРОТ и прожиточного минимума
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Мясников спрогнозировал лечение "омикрона" через смартфоны
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Александр Артамонов О дутых ценностях, или Об американском истребителе VI поколения Александр Артамонов Любовь Степушова Главный страх Киева стал воплощаться в ЛДНР Любовь Степушова Василий Амирджанов Новостная повестка напомнила советскую политинформацию Василий Амирджанов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Политика. Новости и аналитика
Западу предложили разделить Россию на 10-15 государств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников