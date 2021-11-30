В Екатеринбурге ограбили "Промсвязьбанк"

В Екатеринбурге прошедшей ночью на Уралмаше ограбили отделение "Промсвязьбанка". Предварительно известно, что воры вынесли 5 миллионов рублей.

Как ЕАН рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, скорее всего, грабители готовились к своему поступку давно. Утром сотрудники банка пришли на работу, но не смогли открыть дверь. Им пришлось взламывать дверь.

"Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", — рассказал Горелых.

Также не работали видеокамеры.

Ночью срабатывала сигнализация. К банку приезжали сотрудники частного охранного предприятия, но не увидели ничего подозрительного. Об этом они не сообщили в полицию.

"На месте ЧП сейчас работает полиция, устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления", — рассказал Валерий Горелых.

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