Саакашвили намерен выступить перед народом на заседании суда

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд, где пройдёт заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди".

Первое слушание по уголовному делу состоялось 10 ноября, однако тогда бывшего президента страны не было на заседании, его не допустили с целью безопасности. Саакашвили отменили меру пресечения за это правонарушение. Тем не менее он вынужден оставаться в тюрьме из-за того, что заочно осуждён по другим делам.

Сегодня, 29 ноября, политик впервые с момента задержания появится на публике.

Как сообщает телекомпания "Пирвели", можно с точностью сказать, что Саакашвили выступит перед грузинским народом.

После суда его должны вернуть в Горийский военный госпиталь, где он лечится после длительной голодовки.

Первого октября Саакашвили задержали в Грузии. Он обвиняется сразу в нескольких уголовных преступлениях. Власти страны отказываются освобождать политика.

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