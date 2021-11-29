Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили привезли в Тбилисский городской суд, где пройдёт заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди".
Первое слушание по уголовному делу состоялось 10 ноября, однако тогда бывшего президента страны не было на заседании, его не допустили с целью безопасности. Саакашвили отменили меру пресечения за это правонарушение. Тем не менее он вынужден оставаться в тюрьме из-за того, что заочно осуждён по другим делам.
Сегодня, 29 ноября, политик впервые с момента задержания появится на публике.
После суда его должны вернуть в Горийский военный госпиталь, где он лечится после длительной голодовки.
Первого октября Саакашвили задержали в Грузии. Он обвиняется сразу в нескольких уголовных преступлениях. Власти страны отказываются освобождать политика.
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