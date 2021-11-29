Третий рабочий, который упал в яму с кипятком в Новосибирске, скончался

Третий рабочий, который упал в яму с кипятком в новосибирском лицее, умер сегодня, 29 ноября. Он был сотрудником "Сибирской генерирующей компании". Ранее так же погибли еще два человека — его коллега и сотрудник учебного заведения.

Об этом сообщает MK.RU. Происшествие произошло 1 ноября. Погибшие проводили работы в подвале: они исследовали теплосети. Под ними провалился пол, рабочие упали в яму, которая быстро заполнилась кипятком.

Все мужчины попали в реанимацию с ожогами тела от 50 до 80%, их подключили к аппаратам ИВЛ. Один из них умер на следующий день, слесарь лицея — через неделю.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одной трагедии гибели людей от кипятка, когда стали известны подробности смертельного прорыва трубы в Перми.

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