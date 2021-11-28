Четверо пострадавших на шахте "Листвяжная" остаются в тяжёлом состоянии

В больницах Кемеровской области остаются 64 пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная".

В тяжёлом состоянии находятся четыре человека, в состоянии средней тяжести — 14 пациентов. Ещё 46 шахтёров чувствуют себя удовлетворительно, однако нуждаются в лечении и дополнительных обследованиях, сообщается на сайте регионального правительства.

Известно, что 40 пострадавших госпитализированы в клинический центр охраны здоровья шахтёров Кузбасса, 13 человек размещены в больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунской, 10 горняков — в Новокузнецком филиале диспансера им. Барбараша. Ещё один выживший при взрыве сейчас находится в городской больнице Прокопьевска.

С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области началось утром 25 ноября. По предварительным данным, под землёй прогремело два взрыва. В результате ЧП скончался 51 человек.

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