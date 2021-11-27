Сотрудник шахты "Листвяжной" рассказал, зачем начальство использовало метан

Начальство на шахте "Листвяжная", где в четверг произошла авария, проклеивало изнутри датчики концентрацией метана. По мнению машиниста Артёма Симона от подрядной организации, которая занималась на шахте как раз этими датчиками, это делось с целью занизить показатели газа, сообщает РБК.

Он пояснил, что датчик проклеивался двусторонним скотчем. Таким образом, туда не поступал воздух, и прибор показывал заниженные данные. При этом машинист уточнил, что сотрудники сдают датчики после работы и получают их прямо перед сменой.

Ранее Сергей Махраков, директор шахты "Листвяжная", не признал свою вину в нарушении требований безопасности, которое стало причиной трагедии в Кузбассе. Напомним, что трагедия, произошедшая в четверг в Кузбассе, унесла жизни 52 человек: 46 горняков и шестерых спасателей.

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