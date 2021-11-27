В Николаевской области на Украине среди завалов дома обнаружили тело женщины

В субботу, 27 ноября, в Новой Одессе на месте взрыва бытового газа нашли тело женщины. Об этом сообщили представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в службе, тело женщины нашли среди руин квартиры на четвёртом этаже. Также известно, что в доме разрушились ещё несколько квартир: одна на этом же этаже, две другие — на пятом. Из здания эвакуировали 50 местных жителей.

"В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжёлой инженерной техники продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания, извлечению тела и поиску возможных двух заблокированных лиц", — рассказали на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в пресс-службе Госслужбы по ЧС заявили, что в жилом доме Николаевской области Украины взорвался бытовой газ. Также они сообщили о трёх эвакуированных людях, которые получили травмы в ходе происшествия. Из-за взрыва сломались стены и перекрытия на четвёртом и пятом этажах. На месте взрыва находятся 75 спасателей, 14 единиц техники и кинологи.

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