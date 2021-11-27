Стало известно о числе попавших больницу после взрыва на шахте "Листвяжная"

После взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области 60 человек находятся в больницах, 51 человек числятся как погибшие.

"В стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте "Листвяжная", состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое. Еще 12 пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно", - сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав РФ.

Задымление в шахте началось утром 25 ноября. В тот момент под землёй находились 285 рабочих. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться, а за оставшимися отправили сотрудников МЧС.

Предварительная причина случившегося — взрыв метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения промышленной безопасности. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать ход расследования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.