Прокуратура начала проверку после взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после пожара и взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске.

"По предварительным данным, 27 ноября в одном из цехов предприятия произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее экстренные службы рассказали, что в субботу, 27 ноября, на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов. В министерстве здравоохранения региона сообщили о 42 пострадавших. 14 из них госпитализированы, у восьми пострадавших осколочные поверхностные ранения с ушибами мягких тканей, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Местные власти сообщают о том, что угрозы повторных взрывов не существует. Однако чиновники все-таки ввели режим ЧС.