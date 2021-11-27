EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестован начальник взорвавшегося участка шахты "Листвяжная"
Гинцбург высказался об отношении родителей к вакцинации детей
Доктор Мясников рассказал о вреде медицинских масок
В Николаевской области Украины произошёл взрыв в жилом доме
В Нижегородской области описали состояние пострадавших в ходе взрывов на заводе
Оперативный штаб начал работу на месте ЧП в Дзержинске
Захарова: Запад «поможет» Белоруссии, раскачав страну изнутри
Малышева рассказала о новом способе вакцинации от COVID-19
Губернатор Цивилев дал комментарий по поводу банкета главы Прокопьевска

Прокуратура начала проверку после взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске

Происшествия

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после пожара и взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске.

Прокуратура начала проверку после взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске

"По предварительным данным, 27 ноября в одном из цехов предприятия произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее экстренные службы рассказали, что в субботу, 27 ноября, на заводе боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области произошло несколько взрывов. В министерстве здравоохранения региона сообщили о 42 пострадавших. 14 из них госпитализированы, у восьми пострадавших осколочные поверхностные ранения с ушибами мягких тканей, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Местные власти сообщают о том, что угрозы повторных взрывов не существует. Однако чиновники все-таки ввели режим ЧС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
Стало известно о числе попавших больницу после взрыва на шахте "Листвяжная"
Ростехнадзор расследует причины взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске
Зеленский поручил рассмотреть ограничения на въезд россиян на Украину
Продюсеру Рудинштейну была сделана срочная операция
Прокуратура начала проверку после взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске
Пожарные потушили огонь на территории завода боеприпасов в Дзержинске
Арестован начальник взорвавшегося участка шахты "Листвяжная"
Гинцбург высказался об отношении родителей к вакцинации детей
Доктор Мясников рассказал о вреде медицинских масок
В Николаевской области Украины произошёл взрыв в жилом доме
Популярное
Силовые структуры
Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией

Командующий сухопутными войсками Великобритании Ральф Вуддисс заявил: страна собирается перебросить сотни единиц боевой техники в Германию на случай войны с РФ.

Британия отправит бронетехнику в Германию на случай войны с Россией
Бузова раскрыла подробности своей госпитализации: "Схожу с ума"
Шоу-бизнес
Бузова раскрыла подробности своей госпитализации: "Схожу с ума"
Мир. Новости мира
Зеленский получил информацию о готовящемся госперевороте на Украине
Мир. Новости мира
Госдеп США прокомментировал слова Зеленского о госперевороте
Любовь Степушова За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ Любовь Степушова Усам Оздемиров И вновь Боррель, покой нам только снится Усам Оздемиров Дмитрий Соколов По какому адресу в Москве прописан чёрт Дмитрий Соколов
Происшествия
52 погибших, выживших нет: итоги трагедии в шахте "Листвяжная"
Мир. Новости мира
Киевский политаналитик назвал регионы России, грезящие самостийностью
За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ
Балканы
За что Путин дал Сербии огромную скидку на газ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников