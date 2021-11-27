Арестован начальник взорвавшегося участка шахты "Листвяжная"

Сергей Герасименко - начальник участка шахты "Листвяжная", где ранее произошел взрыв, арестован.

"Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года", — сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральный районный суд Кемерова.

Задымление в шахте началось утром 25 ноября. В тот момент под землёй находились 285 рабочих. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться, а за оставшимися отправили сотрудников МЧС.

Предварительная причина случившегося — взрыв метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения промышленной безопасности. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать ход расследования.

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