В жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины прозошёл взрыв бытового газа.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на областное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва три человека получили травмы.
Отмечается, что взрыв разрушил стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах.
"На пятом этаже пострадали три человека, их эвакуировали спасатели ГСЧС", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 75 человек и 14 единиц техники, а также кинологи.
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