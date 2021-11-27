В Николаевской области Украины произошёл взрыв в жилом доме

В жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины прозошёл взрыв бытового газа.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на областное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва три человека получили травмы.

Отмечается, что взрыв разрушил стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах.

"На пятом этаже пострадали три человека, их эвакуировали спасатели ГСЧС", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 75 человек и 14 единиц техники, а также кинологи.