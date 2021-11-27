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На шахте "Листвяжная" возобновлена поисково-спасательная операция

Происшествия

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возобновлена поисковая операция.

"Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску", — заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщил в свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, концентрация метана в шахте снижается.

Ранее стало известно, что шахтёры жаловались на высокий уровень метана ещё до трагедии. Это подтвердил заместитель генпрокурора Дмитрий Демшин. Он также заявлял, что не было выявлено прямой связи хлопка метана и нарушений.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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