Директор шахты «Листвяжная» не признал свою вину в аварии

Сергей Махраков, директор шахты "Листвяжная", не признал свою вину в нарушении требований безопасности, которое стало причиной трагедии в Кузбассе.

Стало известно, что следователи предъявили обвинение пятерым фигурантам по делу об аварии в шахте "Листвяжная". Махраков стал одним из них. Ему, его заместителю и начальнику участка вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

О том, что директор отказался признать вину, сообщил представитель следственного комитета.

Корреспондент Interfax проинформировал, что следствие попросило об аресте Махракова до 25 января 2022 года. Суд принял решение удовлетворить ходатайство.

Ранее Pravda.Ru писала, что шахтёры жаловались на высокий уровень метана ещё до трагедии. Это подтвердил заместитель генпрокурора Дмитрий Демшин.

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