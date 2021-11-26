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Прокуратура Электростали разбирается в избиении девочки-подростка

Происшествия

В Электростали школьница избила свою подругу. Драку сняли на видео, оно облетело все соцсети.

Прокуратура Электростали разбирается в избиении девочки-подростка

Там видно, как девочка-подросток бьёт в голову ногой подругу, а потом много раз руками.

Как сообщает Подмосковье сегодня, девочки дружили с первого класса. Они собрались вместе у пострадавшей дома. К ним пришли еще несколько подруг.

Как утверждает нападавшая, это было постановочное видео.

Свидетели рассказывают, что поводом для конфликта стало то, что девочка назвала отца подруги алкоголиком.

После инцидента знакомые избивавшей устроили ей бойкот. Пока она не ходит в школу.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, действия и высказывания детей поражают своей жестокостью.

"Все произошло у пострадавшей девочки дома. Сейчас проводится процессуальная проверка. С семьями работает КДН и ПДН. Оценку всему дадут правоохранительные органы. С девочками общается психолог. Мы разбираемся в ситуации", — сказала она.

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Жестокость с детским лицом
Автор: Олеся Киреева
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