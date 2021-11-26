На шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло как минимум два взрыва

На шахте "Листвяжная" в Белове Кемеровской области было по меньшей мере два взрыва метана.

По предварительной информации, первый унёс жизни шахтёров, второй — спасателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников экстренных служб.

Задымление в шахте началось утром 25 ноября. В тот момент под землёй находились 285 рабочих. Большинство из них смогли самостоятельно выбраться, а за оставшимися отправили сотрудников МЧС. Через некоторое время операцию прекратили из-за угрозы взрыва.

В результате ЧП скончались 52 человека, среди них 46 горняков и шесть спасателей. В медучреждениях Кемеровской области находятся 49 человек.

Предварительная причина случившегося — взрыв метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения промышленной безопасности. Генеральная прокуратура РФ будет контролировать ход расследования.

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