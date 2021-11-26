В Карачаево-Черкесии удалось предотвратить террориcтическое преступление

В Карачаево-Черкесской Республике предотвратили террористическое преступление, которое намеревались совершить двое боевиков.

"Получена информация о скрывающихся в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности", — передаёт РИА Новости сообщение Национального антитеррористического комитета.

Вооружённые бандиты были обнаружены в горах. На этой территории был введён особый режим контртеррористической операции. Преступникам предложили сдаться, сложив оружие. Однако они ожидали другого развития событий. Боевики не подчинились указаниям и открыли огонь, в ходе перестрелки они были нейтрализованы.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как Федеральная служба безопасности задержала и нейтрализовала террориста Доку Умарова. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию.

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