ФСС России выплатит родственникам погибших шахтёров по миллиону рублей

В Фонде социального страхования РФ заявили, что организация выплатит семьям погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области по одному миллиону рублей.

Как подчеркнули в отделении ФСС по региону, деньги передадут родственникам в ближайшее время. Также представители организации сообщили, что ежемесячные выплаты, размер которых определяется исходя из средней зарплаты умершего, будут получать:

дети;

супруги;

один из родителей.

"При этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями", — отметили в отделении ФСС, передаёт ТАСС.

Ранее врио руководителя МЧС России Александр Чуприян заявил о посмертном награждении шестерых горноспасателей, которые погибли во время своей работы на шахте "Листвяжная". У всех героев остались жёны и дети. Пытались спасти людей под землёй:

Носанчук Олег Анатольевич,

Земцев Евгений Викторович,

Назаров Андрей Викторович,

Аникин Александр Константинович,

Заковряшин Александр Анатольевич,

Рылов Алексей Витальевич.

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