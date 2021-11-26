Шестерых спасателей, которые погибли при исполнении своего долга на шахте "Листвяжная" в Кузбассе наградят орденами Мужества посмертно, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Согласно информации на официальном сайте МЧС России, у всех спасателей остались семьи и дети. Все погибшие были сотрудниками ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ".
Так, согласно распоряжению, к награде приставят:
Чуприян выразил соболезнования семьям и близким людям погибших. Врио главы МЧС подчеркнул, что были приложены все силы для спасения людей, однако, на поверхность из забоя удалось вывести 239 человек из 285.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.