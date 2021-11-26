Погибших в шахте "Листвяжной" спасателей посмертно наградят орденами Мужества

Шестерых спасателей, которые погибли при исполнении своего долга на шахте "Листвяжная" в Кузбассе наградят орденами Мужества посмертно, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Согласно информации на официальном сайте МЧС России, у всех спасателей остались семьи и дети. Все погибшие были сотрудниками ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ".

Так, согласно распоряжению, к награде приставят:

Носанчук Олег Анатольевич , помощник командира отряда, 53 года, остались жена и две дочери,

, помощник командира отряда, 53 года, остались жена и две дочери, Земцев Евгений Викторович , респираторщик, 44 года — жена и сын,

, респираторщик, 44 года — жена и сын, Назаров Андрей Викторович , респираторщик, 56 лет — жена и дочь,

, респираторщик, 56 лет — жена и дочь, Аникин Александр Константинович , респираторщик, 33 года — сын,

, респираторщик, 33 года — сын, Заковряшин Александр Анатольевич , помощник командира взвода, 51 год — жена и сын,

, помощник командира взвода, 51 год — жена и сын, Рылов Алексей Витальевич, командир отделения, 55 лет — жена и двое детей.

Чуприян выразил соболезнования семьям и близким людям погибших. Врио главы МЧС подчеркнул, что были приложены все силы для спасения людей, однако, на поверхность из забоя удалось вывести 239 человек из 285.

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