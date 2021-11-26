Мужчина выбросил щенка с 14 этажа на глазах у детей в Подмосковье

В подмосковных Люберцах пьяный мужчина сбросил с 14 этажа высотки двухмесячного американского стаффордширского терьера.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", инцидент произошёл на улице Наташинской. По предварительным данным, живодёр поссорился со своей супругой и в порыве ярости швырнул щенка в окно. Животное упало на припаркованный автомобиль. Происшествие напугало детей, которые гуляли рядом с домом.

Пользователи соцсетей рассказали, что тело щенка лежало возле здания до тех пор, пока не приехали полицейские. Их вызвали сразу несколько жильцов, ставшие свидетелями жестокого отношения к питомцу.

Они также написали коллективное заявление в правоохранительные органы с просьбой наказать мужчину, сбросившего животное с 14 этажа.

Уже после смерти собаку доставили в ветеринарную клинику. Врачи сделали рентген и вынесли заключение о характере смерти. Эти документы также передали в полицию.

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