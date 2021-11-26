EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ВОЗ заявили о прохождении РФ пика заболеваемости COVID-19
Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили
Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет
Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом
Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"

В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком

Происшествия

Педагог школы № 8 в Ачинске заставила девочку ходить босиком по образовательному учреждению из-за отсутствия сменной обуви.

В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, учитель разгневалась, узнав, что у школьницы нет с собой сменки.

Она потребовала, чтобы девочка разулась и не надевала уличную обувь, пока находится в здании. В соцсетях раскритиковали действия педагога. Пользователи убеждены, что она превысила должностные полномочия.

Сотрудники прокуратуры запустили проверку после инцидента.

"Дадим оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, правомерности действий работника учебного заведения", — прокомментировали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В октябре аналогичный случай произошёл в Кемеровской области. Там педагог заставила третьеклассника целый день ходить в носках из-за того, что он забыл дома сменную обувь. Родители школьника также обратились в прокуратуру региона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Школа учит знаниям или послушанию?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию
В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет
Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом
Эксперт Банка России: хороший антивирус защитит вас от 90% фишинговых программ
Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"
В ЕП переживают, что поляки "спустят" деньги ЕС на стену у границ с Белоруссией
Нутрициолог назвала дешёвый продукт для улучшения пищеварения
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская Любовь Степушова Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал Любовь Степушова Василий Амирджанов Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации Василий Амирджанов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Мир. Новости мира
Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников