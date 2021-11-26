В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком

Педагог школы № 8 в Ачинске заставила девочку ходить босиком по образовательному учреждению из-за отсутствия сменной обуви.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, учитель разгневалась, узнав, что у школьницы нет с собой сменки.

Она потребовала, чтобы девочка разулась и не надевала уличную обувь, пока находится в здании. В соцсетях раскритиковали действия педагога. Пользователи убеждены, что она превысила должностные полномочия.

Сотрудники прокуратуры запустили проверку после инцидента.

"Дадим оценку соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, правомерности действий работника учебного заведения", — прокомментировали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В октябре аналогичный случай произошёл в Кемеровской области. Там педагог заставила третьеклассника целый день ходить в носках из-за того, что он забыл дома сменную обувь. Родители школьника также обратились в прокуратуру региона.

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