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Мигранты устроили бунт в центре для беженцев в Польше

Происшествия

В ночь на пятницу в польском лагере для мигрантов, расположенном недалеко от границы с ФРГ, беженцы устроили бунт.

Мигранты устроили бунт в центре для беженцев в Польше

По данным полиции, в этом центре на вчерашний день находились 604 мужчины-иностранца. 358 из них — граждане Ирака. Остальные -афганцы.

Как сообщают СМИ, несколько сотен человек собрались возле здания и начали крушить оборудование и ограждения. Потом вынесли из помещений мебель и пытались устроить костёр.

При этом люди кричали, что приехали, чтобы попасть в Германию и намерены это сделать.

По данным газеты Lubuska, причиной бунта стала подготовка руководства центра отправить домой, в Ирак, группу из нескольких десятков человек, которые "не соответствуют условиям для получения права на жительство".

Усмирять взбунтовавшихся постояльцев центра были направлены 500 полицейских. 

"Ситуация стабилизирована. Никому из этих людей не удалось скрыться", — сообщается в Twitter польской полиции.

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Автор: Ольга Лебедева
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