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В Москве вынесли приговор воспитательнице, которая била детей

Происшествия

В Москве воспитательница Кристина Малиновская получила четыре года лишения свободы за насилие над детьми. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

В Москве вынесли приговор воспитательнице, которая била детей

Малиновскую обвинили по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Воспитательнице грозило шесть лет тюремного заключения, но она получила только четыре года. По данным правоохранителей, сотрудница детского сада била малышей и обливала их холодной водой, силой держала под ледяным душем. Как выяснило следствие, таким образом Малиновская наказывала детей.

По информации ТАСС, приговор ещё не вступил в силу, возможно подать апелляцию.

Родители пострадавших ребят рассказали mk.ru, что приговор Малиновской — справедливый, а также выразили надежду, что такой человек больше никогда не будет работать с детьми.

"Главное, чтобы её больше вообще не подпускали к работе с детьми. Страшно представить, что этот педагог может сотворить с ребятишками, которые и говорить-то ещё толком не научились", — сказали родители.

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В Москве воспитательница издевалась над ребенком.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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