В Кемеровской области введут трёхдневный траур по погибшим в шахте "Листвяжная" с 26 ноября. Так распорядился глава Кузбасса Сергей Цивилёв.
Он уже встретился с родственниками шахтёров.
Рано утром 25 ноября на шахте на глубине более двухсот метров произошло задымление. В это время там находились 285 горняков. Удалось эвакуировать 239 из них. Погибло 11 человек. В больницах — 43 человека. Четверо в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что спасатели приостановили работы на шахте "Листвяжной" из-за угрозы взрыва. Всего пострадавших в шахте — 60 человек.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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