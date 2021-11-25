В Кемеровской области 26 ноября на три дня введут траур по погибшим шахтёрам

В Кемеровской области введут трёхдневный траур по погибшим в шахте "Листвяжная" с 26 ноября. Так распорядился глава Кузбасса Сергей Цивилёв.

Он уже встретился с родственниками шахтёров.

Рано утром 25 ноября на шахте на глубине более двухсот метров произошло задымление. В это время там находились 285 горняков. Удалось эвакуировать 239 из них. Погибло 11 человек. В больницах — 43 человека. Четверо в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что спасатели приостановили работы на шахте "Листвяжной" из-за угрозы взрыва. Всего пострадавших в шахте — 60 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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