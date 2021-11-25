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В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю
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Пранкеров приговорили к 3,5 годам тюрьмы за "шутку" с угоном такси

Происшествия

Представители московской прокуратуры рассказали, что суд приговорил пранкеров, которые "в шутку" угнали такси, к трём годам шести месяцам тюремного заключения.

Блогеры-псевдоугонщики могут получить по три с половиной года тюрьмы

Преступников взяли под стражу в зале суда. Прокурор добился запрашиваемого срока за угон автомобиля в Москве группой лиц по предварительному сговору. Об этом написали в Telegram-канале прокуратуры по региону.

В марте этого года три молодых человека захотели пошутить и вызвали такси бизнес-класса. На Пресненскую набережную приехал автомобиль BMW. Пока таксист грузил вещи, два парня сели в машину и уехали. Третий блогер снимал происходящее. Пранкеры вернулись и заявили, что это был розыгрыш.

Ранее уголовное дело завели на блогера, который справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Молодой человек извинился перед россиянами. Глава организации ветеранов "Боевое братство" в Ставропольском крае Николай Борисенко порекомендовал учить таких блогеров и их родителей истории, уважению к ней и героям войны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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