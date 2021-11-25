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В Кемеровской области завели уголовное дело по факту ЧП на шахте "Листвяжной"

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью горняка из-за задымления на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области.

В Кемеровской области завели уголовное дело по факту ЧП на шахте "Листвяжной"

По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщалось ранее, о задымлении на шахте в посёлке Грамотеино стало известно утром 25 ноября.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 285 человек, 236 из них уже удалось эвакуировать.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, в результате инцидента на "Листвяжной" погиб один человек. Пострадали 43 горняка. Состояние 41 из них медики расценивают как лёгкое и среднетяжёлое. Два человек находятся в тяжёлом состоянии.

На шахте продолжаются спасательные работы, в которых участвуют 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС. Планируется прибытие на место происшествия ещё семи отделений.

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"К трагедиям на шахтах приводят недальновидность и корысть"
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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