В Кемеровской области завели уголовное дело по факту ЧП на шахте "Листвяжной"

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью горняка из-за задымления на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области.

По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщалось ранее, о задымлении на шахте в посёлке Грамотеино стало известно утром 25 ноября.

Согласно предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 285 человек, 236 из них уже удалось эвакуировать.

По данным Кузбасского центра медицины катастроф, в результате инцидента на "Листвяжной" погиб один человек. Пострадали 43 горняка. Состояние 41 из них медики расценивают как лёгкое и среднетяжёлое. Два человек находятся в тяжёлом состоянии.

На шахте продолжаются спасательные работы, в которых участвуют 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС. Планируется прибытие на место происшествия ещё семи отделений.

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