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Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе достигло 40 человек

Происшествия

Четыре десятка человек пострадали из-за задымления на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области. Об этом сообщили в центре медицины катастроф Кузбасса.

Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе достигло 40 человек

"40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжёлом состоянии", - цитирует представителя центра ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что у всех пострадавших выявлено отравление продуктами горения.

Задымление на шахте "Листвяжной" в Беловском районе произошло утром 25 ноября.

Согласно информации Ростехнадзора, в одном из вентиляционных штреков произошёл взрыв.

По сведениям МЧС РФ, 25 ноября смена на шахте состояла из 287 человек. Источник агентства сообщил, что на данный момент 210 из них уже эвакуировали. С остающимися в шахте горняками поддерживается связь.

Как сообщает региональное СУ СКР, в связи с инцидентом на "Листвяжной" начата доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Областная прокуратура также проводит проверку по факту задымления на шахте.

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"К трагедиям на шахтах приводят недальновидность и корысть"
Автор: Владимир Васютченко
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