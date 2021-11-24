Дочь пенсионера МВД рассказала об избиении отца силовиками: "Отвезли в больницу"

В понедельник, 22 ноября, сотрудники полиции грубо задержали пенсионера МВД и многодетного отца Виктора Попущалова, пострадали даже его родные, которые пытались остановить насилие. Об этом рассказала дочь мужчины Алина Попущалова.

По словам женщины, её 60-летний отец пытался узнать, что произошло, но силовики вместо объяснений начали душить и бить человека. Близкие люди Попущалова смогли его спасти, очевидцы инцидента тоже помогли, заявила дочь пенсионера.

"Блюстители закона стали распылять перцовый баллончик, чтобы отпугнуть тех, кто помогал папе. Перец попал в глаза моей племяннице, которая учится только в 7-ом классе. Отец получил травму головы, у него сильно пострадали кисти рук. В полицию его так и не забрали, отвезли в больницу", — сообщила Попущалова в беседе с информационным порталом Lifedd.

Как сказала женщина, правоохранители жестоко задерживали её отца из-за его планов демонтировать газовую трубку, которую он лично провёл в 2005 году за полтора миллиона рублей. Компания "Крымгазсети" же позволила подключаться к этой трубе всего за 30 тысяч рублей. Потраченные средства Попущалову не вернули.

Его дочь подчеркнула, что близкие пострадавшего написали заявления в крымскую и российскую прокуратуры.

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