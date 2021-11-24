Двое дорожных рабочих погибли в результате ДТП в Тюмени.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, авария произошла вечером 23 ноября в районе улицы Федюнинского. Там автомобиль BMW сбил двоих дорожных рабочих. В результате инцидента пострадавшие, одному из которых был 61 год, другому - 30-35 лет, погибли.
По предварительным данным правоохранителей, водитель сбившей рабочих иномарки был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Согласно сведениям Telegram-канала Shot, попавшим в ДТП автомобилем управлял 34-летний майор юстиции. Он на большой скорости сбил двоих рабочих, расчищавших дорогу от снега. Как отмечается в сообщении, удар был такой силы, что тела рабочих разорвало.
Сообщается, что в районе места происшествия были установлены знаки о проведении работ на дороге, на водитель иномарки не заметил из из-за опьянения. Проверка правоохранителя на алкоголь показала 1,38 промилле.
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