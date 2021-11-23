СК возбудил уголовное дело из-за операции, которую сделала сама себе блокадница

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с 90-летней пенсионеркой-блокадницей, которая попыталась сделать себе операцию, чтобы избавиться от боли.

Медик скорой помощи Виктория Шутова опубликовала в соцсети "ВКонтакте" пост о пожилой пациентке из Выборга, которая, не дождавшись врачей, сама сделала себе операцию. У пенсионерки на фоне онкологии развилось осложнение — в брюшной полости скопилась жидкость. Женщина испытывала сильную боль. Врачи отложили плановую операцию из-за положительного теста на коронавирус. Не дождавшись медицинской помощи, бабушка-блокадница решилась сама вскрыть "переднюю брюшную стенку". Она оставила предсмертную записку, чтобы правоохранители не обвинили родственников в её смерти, если операция закончится неудачно.

По словам Шутовой, врачи больницы предлагали бабушке "госпитализацию, но в ковидный стационар, который находится в 200 км от ее дома, для неё это как на другую планету". Фельдшер отметила, что "врачи такие же заложники системы как и пациенты" и подчеркнула, что СМИ перевернули её слова и внесли свои домыслы

"Тот прецедент, который я создала, это лишь кусочек айсберга. У меня "взорвался" директ с просьбами о помощи! Пишут со всей страны! Мне каждый раз писать пост?" — добавила Шутова во втором посте.

По данным следствия, сотрудники больницы не поместили пациентку в стационар, поставив под угрозу её жизнь и здоровье, в результате чего пожилая женщина решила самостоятельно прооперировать себя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

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