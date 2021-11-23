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Артист Игорь Скляр попал в аварию в Петербурге

Происшествия

ДТП с участием артиста Игоря Скляра произошло в центре Санкт-Петербурга 23 ноября.

Артист Игорь Скляр попал в аварию в Петербурге

Как рассказал ТАСС сам актёр, авария случилась около 12.30 на Лиговском проспекте.

"Это произошло в полпервого дня. Угол Обводного и Лиговки", — цитирует артиста агентство.

По словам Скляра, в его автомобиль врезалась машина, за рулём которой находилась девушка.

В результате происшествия актёру потребовалась помощь медиков. Он обратился в больницу. Скляр отметил, что серьёзных последствий аварии удалось избежать.

"Рёбра целы, всё в порядке… Могло быть гораздо хуже", — сказал Скляр.

Официальной информации правоохранителей об инциденте с участием машины артиста у агентства пока нет.

Напомним, 10 ноября в Москве произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала заслуженная артистка РФ Елена Сафонова. Авария случилась на проспекте Мира. В результате инцидента актриса попала в больницу. Её состояние медики оценили как среднетяжёлое.

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Автор: Владимир Васютченко
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