В Казани предотвратили вооружённое нападение подростка на учебное заведение

Подростка, подозреваемого в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение, задержали в Казани сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

"В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение … Задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Дома у задержанного подростка силовики обнаружили пневматическую винтовку, а также средства связи с поисковыми запросами о переделке этого оружия в боевое и информацией о вооруженных нападениях на учебные заведения.

Как сообщили в ведомстве, несовершеннолетний рассказал сотрудникам ФСБ, что совершить нападение его убеждал через один из мессенджеров житель Украины.

В настоящее время в региональном следственном управлении СКР в отношении подростка возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Приготовление к убийству двух и более лиц".

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