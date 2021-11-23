На станции "Добрынинская" столичного метро один из пассажиров спешил и решил сократить путь: он прыгнул с лестницы перехода на крышу стоящего поезда, после чего спустился на платформу и зашёл в вагон.
Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов и отвезли в отдел полиции. Его обвиняют в нарушении требований в области транспортной безопасности, ему грозит штраф в 20 тысяч рублей.
Действия пассажира признали административным правонарушением.
"Задержанный объяснил свой поступок тем, что очень спешил и пытался таким образом сократить время", — сообщает МВД-Медиа.
Ранее Pravda.Ru писала, что в московском метро погиб человек, попытавшийся спасти шагнувшего на рельсы самоубийцу. Трагедия произошла на станции "Сходненская" в северо-западной части российской столицы. "Прыгун" остался жив и с места происшествия скрылся, а спаситель погиб.
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