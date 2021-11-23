Глава болгарского МВД отреагировал на трагедию с автобусом: "Ужасающая картина"

Руководитель МВД Болгарии Бойко Рашев прокомментировал катастрофу с загоревшимся автобусом, которая унесла жизни 46 пассажиров.

Аварию зафиксировали сегодня, 23 ноября, примерно в 03:00 по местному времени (04:00 мск) на магистрали "Струма" неподалёку от населённого пункта Боснек. Автобус, следовавший из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП, после чего в салоне начался пожар.

По предварительным данным, всего в транспортном средстве находилось 52 или 53 человека. Из них 46 умерли, в том числе 12 детей.

"Картина ужасающая, не каждый может вынести это зрелище. Я никогда не видел ничего подобного. Трудно понять, сколько человек там скончались", — сказал глава МВД Болгарии Рашев в интервью агентству БТА.

Семь выживших пассажиров находятся в медучреждениях. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.

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