Россиянина нашли мёртвым в туалете самолёта, летевшего из Египта в Самару

На борту самолёта, который летел из египетского Шарм-эль-Шейха в Самару, нашли тело 48-летнего пассажира.

Сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что россиянин совершил самоубийство в туалете. Экипаж судна принял решение совершить посадку в Каире, чтобы переместить труп в багажник самолёта. Затем пилот снова взял курс на Самару, пишет "Лайф.ру".

Согласно информации на онлайн-табло самарского аэропорта, судно, на котором произошла трагедия, принадлежит компании S7 Airlines. Из-за ЧП рейс прибыл на пять часов позже запланированного времени.

Известно, что у погибшего россиянина были проблемы с психическим здоровьем.

Его родственники полагают, что он совершил самоубийство из-за внезапного обострения.

Ранее на борту другого самолёта скончалась женщина, летевшая из Омска в Санкт-Петербург. Пассажирка пожаловалась на ухудшение самочувствия, потеряла сознание и примерно через час умерла. Бортпроводники пытались её спасти, но пульс перестал прощупываться.

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